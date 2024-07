Geloof Didier Deschamps niet: Frankrijk wel degelijk voorbereid op scenario dat de hartslag ferm de hoogte in zou jagen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het was geen verrassing dat Didier Deschamps op zijn persmoment in aanloop naar Frankrijk-België niet in zijn kaarten liet kijken. Gelukkig is er nog de Franse pers om ons één en ander te vertellen.

Naast zijn veldbezetting wilde Deschamps ook niet ingaan op een scenario waarbij het maandagavond eindigt op strafschoppen. L'Equipe wist ons te vertellen dat Frankrijk wel degelijk op een specifieke manier getraind heeft op het nemen van strafschoppen. Dat hoeft ook absoluut niet te verbazen, gezien de recente geschiedenis. Frankrijk schittert niet in penaltyseries In de twee laatste grote toernooien heeft Frankrijk immers de duimen moeten leggen als er een strafschoppenreeks aan te pas kwam. Dat is dus lang niet het favoriete aspect van de Fransen aan de knock-outfase. Tijdens de laatste training hebben ze bij Les Bleus dan ook tien minuten gewerkt op het nemen van elfmeters. Er kwamen specifieke oefeningen bij kijken voor de strafschopnemers en de doelmannen kregen inlichtingen over de routines van enkele Belgische spelers van op de stip. Dit is het minimum dat Frankrijk kan doen, aangezien het niet bepaald specialist strafschoppen is, maar ook iets dat in het verleden niet altijd gedaan werd. Fransen lijken er niet gerust op Is dit een teken dat ze er langs de Franse kant toch ook niet helemaal gerust op zijn? Stel je maar eens voor dat het straks daadwerkelijk na 120 minuten nog gelijk staat.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Frankrijk - België live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00.