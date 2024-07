Marc Degryse zegt wat Tedesco absoluut moet doen vlak voor de clash Frankrijk-België: "Het begint bij de trainer"

Kan de bekritiseerde Tedesco de perceptie keren en met België Frankrijk kloppen? Marc Degryse laat zich er over uit hoe de bondscoach zich moet presenteren ten opzichte van zijn spelers vlak voor de aftrap.

Dat doet Degryse in een Q&A Deviltime bij HLN naar aanleiding van Frankrijk - België. "Ik denk dat niet zozeer de boodschap maar wel de uitstraling van de trainer belangrijk is. De laatste boodschap moet zijn dat de jongens hun kans moeten grjipen om geschiedenis te schrijven, de overtuiging uitstralen dat Frankrijk voor de bijl kan."

"Ik denk dat het belangrijk is dat een trainer rust uitstraalt omdat iedereen beseft dat het moeilijk wordt. Als hij nerveus doet of anders dan anders, dan voelt de groep dat ook. Je moet ervan uitgaan: als je het normale doet, zal je je kwalificeren. Dan zal iedereen wel beseffen dat de kwalificatie kan met 110 procent inzet."

© photonews

Met andere woorden: Tedesco is meer dan ooit aan zet. "Het begint bij de trainer die de rust en het zelfvertrouwen moet uitstralen", benadrukt Degryse. "Naar de buitenwereld toe merk je dat het een jonge trainer is die voor de eerste keer deelneemt aan zo'n toernooi en vind ik hem een klein beetje te paniekerig."

Het is dan ook de vraag of het wel in de persoonlijkheid van de Duitser ligt om de Duivels te inspireren. "Hoe Tedesco in de kleedkamer is, is moeilijk in te schatten. Hij voelt de druk, door de resultaten en de kritiek die erop af komt. Ik hoop dat hij in de kleedkamer meer rust uitstraalt en meer overtuiging in zijn discours legt."