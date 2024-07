Er zijn nog landen die teleurstellen: gigantische blamage op de Copa America

Teleurstellen op een kampioenschap: het overkomt niet enkel de Rode Duivels. Op de Copa America is er sprake van een opvallende blamage.

Voor het gastland is het immers al einde toernooi na de groepsfase. De Verenigde Staten liggen eruit. Amerika had in zijn eerste wedstrijd in groep C nochtans Bolivia opzij gezet, maar de kwalificatie voor de volgende ronde kwam op de tweede speeldag aan een zijden draadje te hangen. De VS liet zich met 2-1 verrassen door Panama.

Met Uruguay als de andere tegenstander in de poule was het geen evidentie om nog door te stoten. Toch was de opdracht waar de VS voor stond om de misstap recht te zetten tegen de Zuid-Amerikanen. In een evenwichtige match was Uruguay een tikkeltje gevaarlijker en dat mondde ook uit in het doelpunt van Oliveira na 65 minuten.

Uruguay door en VS niet

Uruguay groepswinnaar met 9 punten, VS met 3 punten naar huis. Het is Panama dat zich als tweede in de groep ook kwalificeert voor de kwartfinales. Het behaalde immers een tweede overwinning op het toernooi door Bolivia met 1-3 te verslaan. Enkel in groep D moet de laatste speeldag van de groepsfase nog afgewerkt worden.

Dat betekent wel dat de Copa America ons komende nacht zal trakteren op een paar boeiende affiches. Dan staan immers Brazilië - Colombia en Costa Rica - Paraguay op het programma.