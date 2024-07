Het zijn plaatjes van troost geworden met de geliefden: dit moet de Rode Duivels over ontgoocheling heen helpen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een troostend woord of een deugddoende knuffel van een geliefde. Dat gingen de Rode Duivels opzoeken na de uitschakeling op het EK tegen Frankrijk.

In de loop van het toernooi waren het vooral de plaatjes van Kevin De Bruyne en zijn gezin die na een match zo wisten te beroeren. Na de achtste finale tegen Frankrijk waren het vooral andere Rode Duivels die gespot werden in de armen van hun naasten. Verschillende spelers hadden er blijkbaar toch nood aan na het verlies.

Zo kreeg Charles De Ketelaere een knuffel van zijn vriendin Jozefien Van de Velde. Voor de ex-speler van Club Brugge waren er slechts enkele minuten weggelegd op dit EK. Dan is het wellicht nog frustrerender. Ook Yannick Carrasco, die wel opvallend veel speelgelegenheid kreeg, zocht het gezelschap van enkele bekenden op.

Duivels troosten familie en omgekeerd

Arthur Theate en Arthur Vermeeren stapten na afloop van de wedstrijd eveneens de tribunes in van de Merkur Spiel-Arena. Het is voor hen op jonge leeftijd wel wat om dit mee te maken. Axel Witsel gaf zijn dochtertje dan weer een dikke knuffel: het troosten van elkaar moest in de twee richtingen gebeuren.