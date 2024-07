Spaanse bondscoach weet dat hij goud in handen heeft dit EK, maar staat vrijdag voor zeer zware opdracht: "Ze zijn van wereldklasse"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Spanje heeft zich verzekerd van een plaats in de kwartfinales van het EK. Ze nemen het op tegen Duitsland in de volgende ronde. Daarvoor werd er met 4-1 gewonnen van Georgië.

Spanje wordt gezien als een topfavoriet om het EK te winnen, en met reden. Het land maakte tijdens de groepsfase indruk, en opnieuw tegen Georgië.

De Georgiërs werden niet als de sterkste tegenstanders gezien, maar toch zetten de Spanjaarden alweer een knalprestatie op het veld. Enkele Spaanse spelers doen monden openvallen dit toernooi.

Coach Luis de la Fuente haalde de loftrompet boven voor Fabian Ruiz en Nico Williams. "Het was fantastisch. Ik denk dat ze twee van de beste spelers ter wereld zijn op hun posities."

"Naar mijn mening zijn ze van wereldklasse", gaat de Spaanse bondscoach verder. "Ik heb het geluk dat ik op ze kan rekenen. Ze hebben zoveel talent dat, als je ze toevoegt aan het geweldige collectief dat we hebben, dat is wat we nodig hebben om ver te komen op dit EK."

Spanje haalde als enige land 9 op 9 in de groepsfase, en dat in een groep met Kroatië, Italië en Albanië. Nu moeten ze voorbij Duitsland proberen te geraken. Er zal dus sowieso een favoriet sneuvelen op vrijdag in de kwartfinales...