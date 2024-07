Yannick Ferrera kan in het nieuwe seizoen bij RWDM niet rekenen op twee spelers die mee degradeerden

Yannick Ferrera begint aan zijn uitdaging om RWDM na de degradatie er weer bovenop te helpen. Twee spelers die het voorbije seizoen in het Edmond Machtensstadion voetbalden zullen dat voortaan niet meer doen.

Felipe Abner en Matias Segovia zullen dit seizoen de kleuren van RWDM niet langer verdedigen. Dat is niet helemaal een verrassing, want geen van beide Zuid-Amerikanen lag nog onder contract. Tegelijkertijd bestond er tot dusver geen zekerheid of ze al dan niet toch nog een extra jaar in Molenbeekse loondienst zouden afwerken.

Niet dus, want ze hebben op sociale media afscheid genomen van RWDM. Abner was een Braziliaanse linksachter die in 2023 voor een jaar getekend had bij RWDM en transfervrij overkwam van het Portugese Farense. Segovia was dan weer één van de meer dan tien transfers die RWDM realiseerde tijdens de winter.

Contracten bij RWDM liepen af

De Paraguayaanse rechtsbuiten werd via de Eagle Football Holdings voor enkele maanden gehuurd van het Braziliaanse Botafogo. Hun overeenkomst bij RWDM liep dus in beide gevallen af in de huidige transferperiode. Uiteraard was de degradatie van RWDM geen stimulans om nog langer aan boord te kunnen blijven.