Laurent Depoitre doet boekje open over Michel Louwagie na pijnlijk afscheid bij KAA Gent

Laurent Depoitre (35) zit sinds een paar dagen zonder club. Zijn contract liep af bij KAA Gent, maar dat was wel met een zure nasmaak.

Na passages bij Porto en Huddersfield keerde Laurent Depoitre in juli 2019 terug naar KAA Gent. Hij haalde echter nooit meer zijn niveau van in zijn eerste periode, toen hij met KAA Gent een historische eerste titel pakte.

In april vorig jaar scheurde Depoitre zijn achillespees, waardoor hij maanden buiten strijd was. De relatie met het bestuur en vooral CEO Michel Louwagie verzuurde.

Verzuurde relatie met Louwagie

"Vanaf het moment dat ik geblesseerd raakte, leek het alsof de clubleiding mij in de steek liet", zegt Depoitre bij La Capitale. Er was geen contact na mijn operatie met Michel of de directie. Er was geen interesse in mijn revalidatie."

"Toch wilde ik sterker dan ooit terugkomen, met of zonder hun steun. De dokters hadden mij zes tot acht maanden revalidatie voorgeschreven", stelt Depoitre. "Maar de club besloot mij om mij na zes maanden niet langer te betalen."

"Michel Louwagie zette zelfs druk op mij om in januari KAA Gent te verlaten. Hij gaf aan dat ik anders nooit meer in de ploeg zou komen als ik bleef." Pijn voor Depoitre. "Zeker met onze geschiedenis. Ik speelde toch vele jaren voor de club. Maar ik blijf een Buffalo, voor de staf, spelers en fans."