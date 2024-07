Nederland bedankt ook Rode Duivels: "We hebben heel goed naar België gekeken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nederland heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het EK. Dit na een ruime zege tegen Roemenië, waar ook de Rode Duivels tegen hebben gespeeld.

Nederland wist wat het moest doen tegen Roemenië in de achtste finale van het toernooi. Cody Gakpo knalde zijn land al snel op voorsprong met een heerlijke bal.

Invaller Donyell Malen stelde de overwinning veilig door in de tweede helft nog twee keer te scoren. De Rode Duivels wonnen in de groepsfase al met 2-0 van de Roemenen.

"We hebben inderdaad goed naar België gekeken", vertelde Nederlandse bondscoach Ronald Koeman volgens Het Nieuwsblad. "En naar meer dan alleen het scoreverloop. We zagen dat de Belgen ook veel mogelijkheden creëerden via de linkerkant."

"De Roemenen spelen met één verdedigende middenvelder. Als je daar twee aanvallende middenvelders tegenover stelt, hebben ze problemen. Dat deden de Belgen ook. Dat hebben we goed gedaan. We hebben ook veel kansen gecreëerd, net als de Belgen", besluit Koeman.

Zo liggen nu ook alle landen van groep E uit het toernooi. Domenico Tedesco gaf aan dat België in een zware groep zat, maar dat blijkt dan toch niet erg het geval te zijn geweest.