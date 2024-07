Stelden zij te veel teleur bij de Rode Duivels? "Die drie moesten het doen voor België"

De Rode Duivels zijn ondertussen alweer thuis na hun uitschakeling op het EK voetbal. Gert Verheyen kijkt vooral naar de toppers die teleurstelden.

De voorbije jaren haakten heel wat spelers van de 'gouden generatie' af. Daarvan bleven enkel nog Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku af. Courtois was er om de intussen gekende reden niet bij.

Zijn vervanger Koen Casteels deed het volgens Gert Verheyen wel uitstekend. "Over de doelman moesten we ons geen zorgen maken. Ondanks de afwezigheid van Thibaut Courtois is dat geen zaak geworden", zegt hij bij Sporza.

Verheyen kijk naar De Bruyne, Lukaku en Doku

Door het wegvallen van enkele grote namen en het verlies van kwaliteit, moesten de twee andere toppers wel op niveau zijn. "Alleen Kevin De Bruyne scoort een voldoende, zonder te zeggen dat hij top was."

"Romelu Lukaku niet. Een goal maken of niet doet veel voor een spits. Lukaku was niet op zijn top", stelt Verheyen. Ook van Jérémy Doku, die toch bij Manchester City speelt, had Verheyen meer verwacht. "Die drie moesten het toch doen voor België."



De realiteit is echter dat de Rode Duivels in vijf van hun laatste zeven wedstrijden op een groot toernooi (WK 2022 en EURO 20244) niet konden scoren. Dan is overtuigen moeilijk natuurlijk.