Wesley Sonck stopt als bondscoach van de Belgische U19 en geeft duidelijke verklaring waarom: "Onmogelijk om zo gekwalificeerde mensen aan boord te houden"

Wesley Sonck heeft een voorstel van de Belgische voetbalbond om langer actief te blijven als coach van de hand gewezen. Tot nu toe was hij bondscoach van de U19, maar het voorstel dat hij kreeg, was niet naar zijn zin. Op Instagram geeft hij de verklaring en is hij scherp voor de bond.

Sonck is tv-analist voor verschillende media, maar sinds enkele maanden is dat niet meer toegestaan. Ook Olivier Deschacht gaf er daarom al de brui aan. Sonck kreeg het voorstel om voltijds in dienst te treden bij de KBVB, maar het voorstel was onvoldoende.

"Met spijt in het hart laat ik weten dat het moment is aangebroken om mijn afscheid bij de KBVB aan te kondigen”, aldus Sonck. “Het waren 7,5 geweldige jaren waarin ik gedreven werd door passie en respect. De job was verenigbaar met mijn andere voetbalopdrachten en op die manier een haalbare kaart."

"Aan de 6 geweldige jaren met Roberto Martinez hou ik niets dan positieve herinneringen over. Onder Luke Benstead kwam er een nieuwe wind waardoor ik nu de situatie moet herbekijken. Er werd mij een fulltime voorstel gedaan, waarvoor ik evenwel verplicht was te bedanken. Een en ander wordt voor mij jammer genoeg minder verenigbaar met andere opdrachtgevers.”

“Er wordt uitgegaan van een nieuwe cyclus voor 2 jaar, mits evaluatie na 1 jaar, wat daarenboven een zekere onzekerheid voor mij inhoudt en minder mogelijkheid voor een lange termijn visie”, klinkt het. “Alleen al op het vlak van werkregime zou een fulltime bezigheid bij de KBVB mij geen marge meer geven andere opdrachten te kunnen aanvaarden."

"Zo werden andere opdrachten als CL of JPL of internationale wedstrijden Europees mij verboden. Ik zou jongens en meisjes moeten trainen ‘when it’s needed’, sta mij toe dit als vaag te beschouwen… En hoewel verloning nooit mijn primaire drijfveer geweest is, zou op financieel vlak geen aanpassing worden gedaan voor de overstap van deeltijds naar voltijds. Op deze manier wordt het wel heel erg eenrichtingsverkeer en haast onmogelijk gekwalificeerde mensen aan boord te houden.”

Sonck lijkt te gaan vissen naar een job als hoofdcoach van een club. “Het wordt tijd dus voor een nieuw hoofdstuk waarbij ik me kandidaat stel voor andere opportuniteiten binnen de voetbalwereld Afsluiten wil ik niet doen zonder een dikke dankjewel aan al de mensen in de federatie die in mij geloofden, dus bij deze! Het was een fijne trip