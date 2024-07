Hét moment van het EK tot nu toe: "Onderweg naar de bal dacht ik: 'ik ben net Ronaldo'"

Jude Bellingham is de grote ster van Engeland op dit EK. De middenvelder van Real Madrid redde zijn team tegen Slowakije met een fenomenale omhaal in de laatste minuten van de wedstrijd. Een moment dat hem deed denken aan een vergelijkbare prestatie van Cristiano Ronaldo in 2018.

Harry Kane noemde Bellingham's gelijkmaker het beste doelpunt in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Bellingham vergeleek zijn doelpunt met de legendarische omhaal van Ronaldo, toen deze voor Real Madrid speelde tegen Juventus in de Champions League van 2018.

"Toen ik in de lucht hing, voelde het alsof ik anderhalve meter boven de grond zweefde", vertelde Bellingham via de officiële kanalen van de FA.

Zijn omhaal bracht de stand gelijk, waarna Engeland in de verlenging de wedstrijd besliste. "Ik deed het op instinct, de bal viel perfect achter me. Onderweg naar de bal dacht ik: ik ben net Ronaldo.'"

Bellingham lachte later om de acrobatische uitvoering van zijn omhaal. "Ik had nog één hand op de grond, dus het was niet de meest acrobatische omhaal. Maar het was absoluut een geweldig moment. Een van de belangrijkste en meest memorabele momenten uit mijn carrière. Het winnen met een omhaal in de 95ste minuut maakt de emotie enorm intens. We waren al dood en begraven."

Engeland speelt vrijdagavond de kwartfinale van het EK tegen Zwitserland. Bij winst zou de tegenstander in de halve finale Nederland of Turkije zijn. Bellingham zal tegen Zwitserland gewoon aanwezig zijn, ondanks een schouderblessure die hij pas na het toernooi zal laten behandelen, zoals AS eerder meldde.