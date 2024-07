Dortmund schuwt controverse niet bij bekendmaking speelkalender

De 5e uit de Bundesliga van vorig seizoen kondigde de nieuwe kalender aan met een filmpje op het Engelse X-account van de club. Daarbij maken ze via de Dating-app Tinder bekend tegen welke club ze wanneer spelen.

Aangezien je bij Tinder selecteert op foto's, heeft Dortmund ook voor zijn tegenstanders enkele opvallende foto's gekozen. Zo gingen ze niet voor het logo van de clubs maar wel voor enkele zeer opmerkelijke beelden.

Voor de grap staken er ook enkele Europese clubs in terwijl de Europese kalender nog niet bekend is. Maar ook Bundesliga-clubs zoals Holstein Kiel en Wolfsburg komen er niet fraai uit.

En dan is er op het einde nog een plaatsje gereserveerd voor Schalke 04. De eeuwige rivaal van Dortmund speelt namelijk ook volgend seizoen in de 2. Bundesliga en wordt als reactie door Dortmund 'gerapporteerd' op Tinder.

New season, new me ūüóďÔłŹ pic.twitter.com/4Psg2O76hd