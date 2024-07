'Inside joke' laat UEFA niet lachen, Bellingham moet dokken

Als u een account op X heeft, hebt u de grapjes over de uitspraak van Jude Bellingham wel al zien passeren. Wel, de UEFA kon minder lachen met zijn gebaar dat hij maakte tijdens de wedstrijd tegen Slowakije.

Vomgens het Duitse BILD heeft Bellingham er een boete van 20.000 euro voor gekregen. Nadat hij met die halve omhaal scoorde, maakte hij een gebaar met zijn hand bij zijn geslachtsdelen.

Bellingham beweerde dat het een 'inside joke' was, en de Slowaakse bank niet geviseerd te hebben. De Engelsman zou nu dus toch een boete moeten betalen.

Merih Demiral moet wel mogelijk twee wedstrijden toekijken op het EK, terwijl Bellingham, die ook een twijfelachtig gebaar maakte tijdens het vieren, er met een lichtere straf vanaf komt. De 21-jarige Engelse aanvallende middenvelder heeft een boete van 20.000 euro van de UEFA gekregen.

Het verschil tussen het gebaar van Demiral en dat van Bellingham is dat het laatste relatief onschuldig is. De Engelsman maakte een gebaar richting zijn kruis en liet via Twitter weten dat het gewoon een grapje was onder vrienden.