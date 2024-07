'Rode Duivel ziet transfer afspringen door interne complicaties bij club'

Na de vroege EK-uitschakeling van de Rode Duivels, konden de spelers zich weer beginnen voorbereiden op het clubvoetbal. Het leek er even op dat Arthur Theate die tijd ging gebruiken om een opvallende move te maken.

Er waren heel wat geruchten over een transfer van Theate naar Al Ittihad. Hij zou er een aanbod gekregen hebben dat niet te weigeren viel.

Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano staat zijn deal nu op springen. Hij meldt dat Theate zijn medische tests heeft afgerond in Parijs en dat de contracten klaarlagen.

Maar door interne problemen bij de club zou de deal dan toch niet doorgaan. Waar de Rode Duivel zijn seizoen dan wel zal starten, blijft nog maar de vraag.

L'Equipe had eerder al gemeld dat ook Premier League-clubs een oogje in het zeil houden. Momenteel ligt hij nog tot 2027 onder contract bij Stade Rennes.

🚨🟡⚫️ Arthur Theate's move to Al Ittihad, on the verge of collapsing.



Belgian defender completed the medical tests for Al Ittihad in Paris and contracts were under review, all set to sign.



Internal complications at the club have blocked the deal. pic.twitter.com/Y0p88G7QrT