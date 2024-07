Scott Parker (ex-Club Brugge) reageert op aanstelling bij Burnley, waar hij Vincent Kompany opvolgt

Vincent Kompany besloot onlangs om Burnley te verlaten en naar Bayern München te trekken. Scott Parker (ex-Club Brugge) werd aangesteld als zijn opvolger.

Burnley degradeerde afgelopen seizoen naar de Championship. Daar zullen ze het zonder Vincent Kompany moeten doen die besloot om naar Bayern München te trekken.

Scott Parker, die in 2023 twee maanden lang aan het roer stond bij Club Brugge, neemt over. "Kijk, er zijn dit jaar drie van de 24 teams in de competitie die succesvol zullen zijn", begint hij op de clubwebsite.

"De cijfers zijn in dat opzicht tegen je, maar er zijn een aantal belangrijke ingrediënten die ik heb geleerd in mijn 20 jaar als speler en de drie als coach en dat is iets wat ik moet installeren bij deze club", gaat Parker verder.

"We kunnen praten over tactiek en filosofie, maar eerst en vooral moeten we kernwaarden hebben als team en dat is de belangrijkste taak hier op dit moment. Het gaat er nu om dat ik alle ervaring en kennis van mijn verleden in deze rol kan brengen bij Burnley", besluit de coach.