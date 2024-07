🎥 Plots gaat het helemaal los! Oranje-fans vallen Engelsen aan en slaan café kort en klein

Dortmund kleurt oranje. Het Legioen is vandaag massal afgereisd naar Dortmund om Oranje aan te moedigen in de halve finale tegen Engeland.

De middag verliep gemoedelijk en met veel sfeer. De Nederlanders maakten er samen met de Engelsen een feestje van. Maar plots liep het mis.

Een klein deel van de Nederlandse fans besloot een café aan te vallen waar de Engelse supporters hadden verzameld. Het café werd kort en klein geslagen en enkele fans kregen rake klappen.

Netherlands fans attacking a pub full of England fans before the match today... 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇱👊 pic.twitter.com/7GE8cJ4WlZ