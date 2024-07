Belgische trainer overweegt om straks een Oranje-truitje aan te trekken: "Alles voor de sfeer"

De Oranje-gekte heeft toegeslagen nu Nederland in de halve finales is geraakt en vanavond tegen Engeland speelt. Peter Maes, die met Willem II in volle voorbereiding zit op het nieuwe seizoen, maakt het van dichtbij mee.

Maes weet dat heel Nederland vanavond voor de buis zit. “Ik heb het geloof gaandeweg zien stijgen”, vertelt Maes in HBvL. “Twee weken geleden zaten ze hier nog in zak en as na de nederlaag tegen Oostenrijk. Koeman werd vogelvrij verklaard na die wedstrijd."

"De kritiek was genadeloos. Maar in tegenstelling tot wij Belgen hebben ze zich hier over die negativiteit kunnen zetten. De achtste finale tegen Roemenië zorgde voor een hernieuwd geloof en na Turkije is iedereen er hier plots rotsvast van overtuigd dat ze zondag in de finale staan. Zo snel kan het gaan”, aldus Maes.

Maes liet zich nog niet meeslepen door de gekte, maar begint wel te keren. “Met een vriend ben ik twee van hun wedstrijden gaan kijken in een kroeg in Valkenswaard."

"Vollenbak ambiance natuurlijk. Maar neen, ik heb nog geen shirt van Nederland aangetrokken. Ik ga mijn afkomst niet verloochenen hé."

Zondag komt daar misschien wel verandering in. “Als Nederland het straks haalt, heeft onze materiaalman Paultje me al uitgenodigd om de finale op een groot scherm te kijken bij zijn thuis. Dan trek ik misschien wel een Oranje-shirt aan. Alles voor de sfeer.”