'Cercle Brugge ziet deal met nieuw toptalent uit Red Bull-concern dichterbij komen'

Cercle Brugge verbaasde zowat iedereen in het voorbije voetbalseizoen met een aantal prima prestaties. Ook in het nieuwe seizoen willen ze er staan, terwijl ze ook Europees voetbal mogen gaan afwerken.

Cercle Brugge heeft een heel mooi seizoen achter de rug. De club uit West-Vlaanderen eindigde vierde in het klassement en heeft zich daardoor verzekerd van Europese voorrondes. Die zullen binnenkort aanvatten voor De Vereniging.

Cercle Brugge bereidt zich daar momenteel op voor, maar wil ondertussen ook met een zo sterk mogelijke kern aan de aftrap komen. Om zo ook opnieuw een mooi seizoen te schrijven en opnieuw de Champions' Play-off te proberen spelen.

© photonews

Cercle Brugge staat al een paar dagen dichtbij de handtekening van Bruno 'Bruninho' Gonçalves, een 21-jarige aanvallende middenvelder. Hij speelde al enkele keren bij nationale Braziliaanse jeugdploegen en staat te boek als een groot talent.

Deel van het Red Bull-concern

Afgelopen seizoen was hij een revelatie bij RB Bragantino in Brazilië, een ploeg binnen het concern van Red Bull dus. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt ondertussen al op drie miljoen euro geschat en dus is hij niet makkelijk betaalbaar.

Groen-zwart lijkt hem echter te gaan huren mét een aankoopoptie. Dat weet alvast Het Nieuwsblad te melden. Bij zijn ploeg speelde hij al 57 wedstrijden, waarin hij goed was voor negen doelpunten en vier assists.