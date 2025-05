Filip Joos komt met héél stevige uitspraak: "Hij is mooier dan Messi"

Lamine Yamal liet dit seizoen al heel wat mooie dingen zien bij Barcelona. En dan weet je dat de vergelijking met Lionel Messi niet veraf is. Al is vergelijken nooit eerlijk, voor niemand.

Op zijn zeventiende zit Lamine Yamal al aan meer dan 100 wedstrijden voor Barcelona. Daarin was hij goed voor 22 goals en 33 assists en ook op het allerhoogste niveau is hij van waarde voor zijn team.

Vergelijking met Messi

De vergelijking met Lionel Messi is dan ook zelden vooraf, al is iedereen het er ook over eens dat je op dit moment zeker nog niet mag vergelijken - ook al spelen ze bij hetzelfde team op dezelfde positie.

"Het is een belachelijke discussie en je kan het nu op dit moment niet zeggen." Filip Joos gaf in 90 Minutes verder aan dat hij toch één groot verschil ziet tussen beide topspelers.

Yamal mooier

"Maar er is één verschil wat mij betreft en dat is dat Yamal mooier is als atleet. Messi is een koboltje, geblokt, kappend, hoekiger. Zijn kap is echt hoekiger", aldus de analist in de podcast.

"Bij Yamal is het vloeiender. Soms is hoekiger misschien beter, maar het is fluweler, vloeiender, water, ..." Benieuwd wat de toekomst zal brengen voor de jonge Spanjaard.