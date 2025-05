Wat met de toekomst van Romeo Vermant? Nicky Hayen vertelt er dit over

Romeo Vermant is helemaal aan de oppervlakte gekomen bij Club Brugge. Hij zorgde mee voor de winst in de Beker van België en kan ook in de titelstrijd nog van groot belang zijn. Rest de vraag: wat daarna?

De overeenkomst van Romeo Vermant bij Club Brugge loopt medio 2026 af. En dus is de boodschap heel duidelijk bij blauw-zwart over wat ze nu moeten gaan doen.

Groot belang

Er wordt gesproken over een contractverlenging en -verbetering, maar Vermant kan eventueel ook een zomertransfer maken. Zelf wil hij in ieder geval niet opnieuw derde viool spelen zoals dit seizoen een tijd het geval was, en ook geen uitleenbeurt om meer speelminuten te maken.

De 21-jarige spits is van groter belang geworden voor Club Brugge en dus sluit hij niets uit. "Het buitenland is een optie, zeker weten", gaf hij zelf nog aan bij Extra Time.

Vaker over gesproken

Aan Club Brugge dus om in actie te schieten? "Wij spreken met iedereen. Met de spelers zelf én met het management. Romeo zit in een hele goede vorm, niet alleen nu maar ook in oktober-november heeft hij zich getoond."

"Het is een teken dat hij het goed doet. We geloven in hem, maar bij Club Brugge speelt de spits die presteert. Natuurlijk willen we hem graag houden, maar dat is niet enkel door zijn goals in de bekerfinale. Het is niet enkel formeel, maar ook eens op een rustig moment."