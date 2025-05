Net nu: Club Brugge troeft KRC Genk af voor toptalent

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk en Club Brugge spelen dit weekend tegen elkaar een heel belangrijke wedstrijd. En net nu heeft blauw-zwart een speler aangekondigd van KRC Genk. Eentje met veel oog op de toekomst, zoveel is duidelijk.

Racing Genk heeft al vaak jonge talenten weggeplukt bij andere Belgische clubs. Denk maar aan onder meer Konstantinos Karetsas, Mika Godts en Bilal El Khannouss die vanuit Anderlecht naar de CEGEKA-Arena kwamen.

Stevige deal

Maar deze keer gaan ze zelf een keertje achter het net vissen. Een van hun jeugdspelers trekt namelijk naar Club Brugge. Al gaat het meer over een terugkeer - hij was eerder al eens in Brugge te vinden.

Ilyas Bouazzaoui maakt de overstap van Genk naar Club Brugge. Hij is een creatieve middenvelder die bij Jong Genk speelde in de Challenger Pro League en nog geen kansen heeft gekregen in het eerste team.

Ilyass is 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒌𝒌. 😍✨ #ClubNXT



Ilyass Bouazzaoui komt over van KRC Genk en tekent tot 2028 bij Blauw-Zwart! 💙🖤 — Club NXT (@ClubNxt) May 9, 2025

Tot 2019 was hij ook al actief bij Club Brugge, maar toen trok hij naar Genk. Nu keert hij dus terug naar The Farm, waar hij in eerste instantie zal aansluiten bij Club NXT.

"De 18-jarige aanvallende middenvelder tekent nu voor drie seizoen bij Club NXT. Hij sluit deze week aan bij de groep en werkt het resterende programma nog af met oog op een vlotte integratie volgend seizoen", aldus blauw-zwart op haar webstek.