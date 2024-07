Yamal Lamine zet Fransman, die hij het bos instuurde, stevig op zijn plaats: "Spreek nu!"

De jongste doelpuntenmaker met 16 jaar, 11 maanden en 28 dagen, maar vooral de manier waarop hij die eerste op het toernooi maakte, was om duimen en vingers bij af te likken. Mogelijk de mooiste goal van het EK.

Iedereen keek er met open mond naar. De herhaling kon niet genoeg getoond worden. Een schijnbeweging, Adrien Rabiot het bos in en dan een penseelstreek in de hoek vanaf 20 meter waar de zwevende doelman Maignan (en eender welke keeper) geen verhaal tegen had.

Daarmee sloeg de doelpuntenmaker, die net voor de finale 17 wordt, terug naar de Franse uitspraken voor de wedstrijd. “Yamal uit zijn comfortzone halen”, had Frans bondscoach Didier Deschamps als raad gegeven voor de halve finale.

Uitgerekend Adrien Rabiot ging nog een stapje verder. “Misschien is zo'n halve finale op een groot toernooi wel moeilijk voor hem”, opperde de Fransman. “Hij zal alleszins meer moeten tonen dan wat hij tot dusver deed, wil hij de finale spelen.”

En dan Rabiot zo in de wind zetten... Het ontlokte bij het fenomeen alvast een emotionele reactie na affluiten. Spreek nu, spreek nu”, riep hij. De boodschap was uiteraard bedoeld voor Rabiot.

Before Spain vs. France, Rabiot said Lamine Yamal needed to do more than he's done now.



After Spain beat France, Lamine Yamal said this to the camera 🥶 pic.twitter.com/S2DAXh6cq2