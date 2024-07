Arthur Theate laat Saoedi-Arabië vallen en heeft nu opportuniteit in... de Serie A

Arthur Theate stond vorige week in het oog van de storm toen werd aangekondigd dat hij naar Saoedi-Arabië ging vertrekken. Intussen is die deal in het water gevallen, maar hij wil wel nog steeds Stade Rennes verlaten deze zomer.

Na de vroege EK-uitschakeling van de Rode Duivels, konden de spelers zich weer beginnen voorbereiden op het clubvoetbal. Het leek er even op dat Arthur Theate die tijd ging gebruiken om een opvallende move te maken. Er waren heel wat geruchten over een transfer van Theate naar Al Ittihad. Hij zou er een aanbod gekregen hebben dat niet te weigeren viel. Maar door interne strubbelingen binnen de club ging die transfer niet door. Maar hij heeft nog steeds transferplannen en heeft nu de mogelijkheid om naar de Serie A te verhuizen. Atalanta, dat komend seizoen Champions League speelt, ziet wel iets in de robuuste centrale verdediger die ook op de linksback kan spelen. Momenteel geniet Theate nog van zijn vakantie op Ibiza, maar hij heeft zijn entourage wel toestemming gegeven om uit te kijken naar een andere club en onderhandelingen op te starten. Hij heeft wel oren naar een verhuis naar de nummer 4 in de Serie A van vorig seizoen. Al hoopte hij ook dat er ploegen uit de Premier League kwamen aankloppen.