EK heeft zware gevolgen voor Rode Duivels: 'België neemt voor het eerst sinds 2017 duik op de FIFA-ranking'

De Rode Duivels hebben er een teleurstellend EK opzitten. En dat heeft gevolgen voor de FIFA-ranking. België valt voor het eerst in jaren uit de top vijf

België was de voorbije jaren een vaste waarde bij de vijf beste - en zelfs drie beste - landen ter wereld. Meer zelfs: enkele jaren geleden prijkte De Gouden Generatie zelfs geruime tijd op de eerste plaats.

De geleidelijke verjonging onder Domenico Tedesco en het afscheid van enkele internationals had de voorbije maanden geen invloed op die FIFA-ranking. Meer zelfs: de Rode Duivels trokken als nummer drie naar het EK in Duitsland.

Dat tripje in Duitsland zal de Rode Duivels echter pijn doen. Niet alleen de uitschakeling in de achtste finales, maar vooral het feit dat België maar één wedstrijd (tegen Roemenië, nvdr.) kon winnen zorgt ervoor dat we een duik nemen op de ranking.

Het Nieuwsblad berekent dat België op een zesde plaats terecht zal komen. En dat is pijnlijk. Het is immers sinds 2017 geleden dat de Rode Duivels buiten de top vijf vielen. Al moeten we niet dramatiseren: ook deze stek is voldoende om als reekshoofd naar de kwalificaties voor het WK 2026 te gaan.

Spanje wordt sowieso de grootste stijger op de ranking. De finalist stijgt sowieso naar een derde plaats. Ook Engeland en Brazilië doen een goede zaak. The Three Lions en De Goddelijke Kanaries gaan op plaatsen vier en vijf kamperen.

De virtuele top 10

1. Argentinië

2. Frankrijk

3. Spanje

4. Engeland

5. Brazilië

6. België

7. Nederland

8. Portugal

9. Colombia

10. Italië