Komt er een héél verrassende terugkeer aan? 'Manchester United voelt nattigheid over toptarget en... richt de pijlen plots op Romelu Lukaku'

Joshua Zirkzee staat dicht bij een transfer naar Manchester United. De voormalige aanvaller van RSC Anderlecht moet het nieuwe speerpunt van de aanval worden op Old Trafford. Maar ook de naam van Romelu Lukaku wordt er genoemd.

Manchester United is concreet voor Joshua Zirkzee. The Red Devils willen met plezier de afkoopsom van veertig miljoen euro ophoesten. Dat weet Sky Sports. Maar zo simpel is het allemaal niet.

Bologna FC 1909 betaalde vorige zomer 8,5 miljoen euro om Zirkzee weg te halen bij Bayern München. Ook die afkoopsom van veertig miljoen euro is opgenomen in de overeenkomst tussen de Italiaanse club en speler.

Maar... Bayern München heeft een voorkooprecht. In het Nederlands: Der Rekordmeister heeft de eerste kans om die veertig miljoen euro op te hoesten. En laat Vincent Kompany nu net geïnteresseerd zijn in de terugkeer van de Nederlander. Beide heren werkten immers succesvol samen bij RSC Anderlecht.

Zirkzee wil pas zijn beslissing maken na het EK, maar Manchester United voelt nattigheid. Meer zelfs: de Engelse grootmacht is in de zoektocht naar een plan B uitgekomen bij een andere ex-speler van Anderlecht.

Welke club zal Romelu Lukaku strikken?

Ook Romelu Lukaku prijkt op de verlanglijst van Erik ten Hag. De Rode Duivel heeft geen toekomst meer bij Chelsea FC. Na zijn teleurstellende EK - enkel de Saoedische clubs en SSC Napoli worden nog genoemd - staan de clubs niét in de rij om hem binnen te halen.

Voor Big Rom zou het een terugkeer kunnen zijn naar Old Trafford. De aanvaller was er tussen 2017 en 2019 goed voor 28 doelpunten in 66 wedstrijden. Ook Chelsea wil maar wat graag meewerken aan een definitief vertrek. Het prijskaartje van Lukaku schommelt rond veertig miljoen euro.