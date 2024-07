Manchester City moet transfermarkt op: 'Sterkhouder zwicht dan toch en kiest voor héél lucratief avontuur in Saoedi-Arabië'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City moet op zoek naar een nieuwe doelman. Ook Ederson kiest voor het grote geld in Saoedi-Arabië. Zijn transfer zal eerstdaags worden officieel gemaakt. Al doet de Engelse landskampioen nog even lastig.

Engelse media weten dat Ederson volgend seizoen bij Al Nassr FC zal voetballen. De 30-jarige doelman heeft reeds een akkoord met de Saoedische topclub. En we moeten er geen tekening bij maken: het zal hem geen windeieren leggen.

Ederson tekent eerstdaags een contract voor twee seizoenen bij Al Nassr. Hij zal er dertig miljoen euro per seizoen gaan verdienen. Om nog meer te bezwijken: eventuele bonussen en winstpremies zitten niet in dat bedrag vervat.

© photonews

Al Nassr en Manchester City zijn momenteel in onderhandeling over de transfer. De 25-voudig Braziliaans international heeft immers een lopend contract tot medio 2026 bij The Citizens. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 35 miljoen euro.

Met andere woorden: wisselgeld voor de steenrijke Saoedi's. Manchester City mikt overigens op veertig miljoen euro. Het was immers voor die prijs dat The Citizens Ederson in 2017 gingen halen bij SL Benfica.

Keuzestress

Leuk om weten: Al Nassr was niet de enige club die informeerde naar de voorwaarden van Ederson. Ook Al Ittihad FC deed een poging om hem naar de woestijn te halen. Laatstgenoemde club kon of wou het voorstel van Al Nassr niet evenaren.