Johan Boskamp heeft er genoeg van: "Zo gaat het voetbal binnenkort helemaal naar de kl*ten, en het is al zo'n achterlijk spelletje"

Nederland werd woensdagavond uitgeschakeld op het EK in Duitsland. Ollie Watkins scoorde in het absolute slot de 1-2 voor Engeland. Na de wedstrijd was er heel wat te doen over de arbitrage.

Nederland zal niet de finale van het EK spelen. Engeland won woensdagavond met het allerkleinste verschil. Toch ging het na afloop ook erg veel over de arbitrage tijdens de wedstrijd. Zo kreeg Engeland een strafschop in de eerste helft, waar de meningen erg verdeeld over waren. Ook Johan Boskamp heeft de fase nog eens goed bestudeerd. "Nou, de bal was al weg, maar hij was te laat en hij raakte hem wel. Vond ik het zelf een strafschop? Hmm, ik denk niet dat ik daar een eerlijk antwoord op kan geven", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Dumfries gaf na de match zelf toe dat hij hem raakte", gaat hij verder. Dan heb je het natuurlijk altijd zitten met die VAR. Alleen stel ik me de vraag waarom de VAR het nodig vond om tussen te komen." "Ik vond het geen ‘clear error’ van de scheids. Als ze zo doorgaan, fluiten ze wedstrijden dood en gaat het voetbal binnenkort helemaal naar de kloten. En het is al zo een achterlijk spelletje", besluit Boskamp scherp.