Middenvelder witheet woedend op zijn club omdat die hem niet naar KAA Gent laten gaan: "Kon vijfvoudige verdienen! Ik word er misselijk van!"

Aimé Omgba, een 21-jarige middenvelder van NAC Breda, stond zwaar in de belangstelling van KAA Gent. Maar zijn club wou allesbehalve meewerken aan een transfer. Omgba haalt dan ook zwaar uit naar de clubleiding en heeft er zijn laatste minuut gespeeld als het van hem afhangt.

NAC wou een bod van 2,5 miljoen euro niet aanvaarden, ondanks dat Omgba de verzekering had gekregen dat ze gingen meewerken aan een transfer. NAC lichtte daarop de eenzijdige optie in zijn contract zodat hij tot 2026 vastligt, maar de Nederlandse Kameroener wil geen minuut meer spelen voor NAC.

Technisch directeur Pierre van Hooijdonk gaf hem meer uitleg. “Hij zegt dat dit puur zakelijk is", vertelt Omgba bij De Telegraaf. "Gent heeft zich in me verdiept en volgt me al een tijd. Die club speelt Europees voetbal en biedt kansen om door te stromen naar de Europese top."

"Voor mijn ontwikkeling is het ook beter om bij zo’n grote club in België te voetballen dan bij NAC, waar men zelf zegt dat we degradatievoetbal gaan spelen en dat het voor een club die is gepromoveerd heel moeilijk is om zich te handhaven."

Omgba haalt aan dat hij voor de lichting van zijn contract het vijftienvoudige kon verdienen bij Gent en nu zelfs nog het vijfvoudige. “Mijn familie en ik hebben hier last van. We hebben onze vakantie afgeblazen, omdat deze situatie voortdurend door ons hoofd speelt en het voor ons onbegrijpelijk is hoe er met mij wordt omgegaan. Ik word misselijk van het gedrag van deze mensen bij NAC Breda.”

NAC denkt volgend jaar nog meer aan hem te kunnen verdienen. "Als het na komend seizoen niet lukt een transfer te maken, dan is dat voor NAC niet erg, want dan hebben ze nog twintig spelers die ze kunnen verkopen, maar ik heb één kans. En dat is een wezenlijk verschil."