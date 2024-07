Real Madrid krijgt er weer ferm van langs: "Ze willen dat de rijkste clubs alles bepalen"

La Liga-voorzitter Javier Tebas heeft zich uitgesproken over zijn aanhoudende conflict met Real Madrid-president Florentino Pérez. Tebas bekritiseert Pérez' visie dat rijke clubs alles zouden moeten bepalen in het voetbal.

"Zolang Florentino aan de knoppen zit bij Real Madrid, is de Super League niet dood," verklaarde Tebas in een interview met de Catalaanse krant Sport.

Pérez kondigde drie jaar geleden de Super League aan, een competitie met Europese grootmachten, die er uiteindelijk niet kwam. Volgens Tebas blijft dit project echter een bedreiging. "Florentino zei in april 2021 dat ze het voetbal komen redden en blijft dit herhalen. Het is alsof we nog in feodaal Europa leven waarbij de leenman betaalt aan zijn leenheer."

Tebas hekelde de houding van Real Madrid. "Real Madrid is tegen alles, maar overtuigt niemand. Ze hebben de slag verloren in april 2021 en zijn dat niet meer te boven gekomen. Sommigen van ons maken zich er hard voor dat het model dat Florentino Pérez predikt niet wordt toegepast. Hij wil bereiken dat de rijken regeren voordat hij vertrekt als voorzitter van Madrid. Maar hij heeft een sterke tegenstander in La Liga en diens president," aldus Tebas.

De La Liga-voorzitter erkent dat zijn standpunt reacties oproept, zelfs van zijn familie. "Maar ik heb het daar liever niet over. Dat is het risico van dit vak," zei Tebas, die ook aangaf dat hij een Real Madrid-fan is, al is hij nu "in winterslaap."

Met Barcelona heeft Tebas minder problemen. "De relatie met Barça is professioneel. Die club is in ieder geval niet tegen alles, zoals Real Madrid. Voor Madrid is alles wat wij doen verkeerd. In de ogen van Real Madrid zijn we erg slecht, zijn we een ramp."