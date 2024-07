Schotten hebben boodschap voor Spanje: "Ze drinken jullie bier, ze maken er een zootje van en ze eten gefrituurd ontbijt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Schotse krant The National heeft met een opvallende voorpagina humoristisch commentaar geleverd op het EK, ondanks dat Schotland al uit het toernooi is verdwenen.

De krant roept Spanje op om Engeland te verslaan in de eindstrijd, om zo te voorkomen dat de Schotten eeuwig moeten luisteren naar het Engelse lied "It's coming home".

De provocerende titel "Tijd voor wraak!" op de voorpagina van 13 juli benadrukt de Schotse wens dat Spanje Engeland verslaat en daarmee de Engelsen het zwijgen oplegt.

The National geeft de Spanjaarden ook extra motivatie door te wijzen op het gedrag van Engelse toeristen op Spaanse stranden, waarbij ze culturele verschillen en gebrek aan respect voor de Spaanse taal aanstippen.

"Elke zomer overspoelen de Engelsen je stranden, drinken ze bier en maken ze er een zootje van. Ze eten gefrituurd voedsel als ontbijt, in plaats van jullie geweldige eten. Ze gaan met pensioen in jullie dorpen en profiteren van jullie openbare diensten."

Hoewel Engelsen en Schotten elkaar historisch gezien graag plagen, gaat The National nu een stap verder door de inzet van Spanje in de eindstrijd te benutten als middel voor wraak. Of Spanje zal reageren op deze oproep vanuit Schotland, blijft echter de vraag.