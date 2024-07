Heeft Standard de eigen hand overspeeld? Om deze reden gaat de droomtransfer van Bodart naar AS Roma niét door

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arnaud Bodart gaat niét voor AS Roma voetballen. De doelman had een akkoord op zak en moest enkel nog een handtekening zetten onder een contract. Tot Standard zijn hand overspeelde...

De transfer leek enkele dagen geleden (zo goed als) rond. Arnaud Bodart had al enkele weken een persoonlijk akkoord met AS Roma. De doelman zou in Rome de doublure van Mile Svilar worden.

Maar ook op clubniveau waren alle punten en komma's op de juiste plaats gezet. Standard was na veel vijven en zessen akkoord gegaan met een transfersom van een slordige drie miljoen euro én een uitleenbeurt van een speler van de Romeinen.

© photonews

Volgens onze informatie krabbelde Standard in extremis terug. De Rouches vroegen plots niet één, maar twee huurspelers bovenop de afgesproken transfersom. In het Nederlands: poker op het allerhoogste niveau.

De Luikse boekhouding kleurt immers nog steeds bloedrood. Met zo'n extra huurspeler hoopten de Rouches niet alleen op een (kosteloze) kwaliteitsinjectie, maar ook meteen op de nodige miljoenen om de financiële put (een beetje) te dichten.

Voor welke doelman kiest AS Roma dan wel?

Uiteindelijk kreeg Standard de deur in het gezicht gegooid. Roma heeft inmiddels een akkoord met Mathew Ryan. De transfervrije ex-doelman van onder meer Club Brugge en KRC Genk zet er eerstdaags zijn handtekening onder een tweejarig contract.