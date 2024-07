OFFICIEEL: Sambi Lokonga kiest voor nieuwe uitdaging en verlaat de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zijn transfer hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel bevestigd. Albert Sambi Lokonga heeft bij Sevilla getekend.

Albert Sambi Lokonga heeft zijn nieuwe club eindelijk helemaal beet. De 24-jarige Belg wordt volgend seizoen door Arsenal uitgeleend aan Sevilla, met optie tot koop.

Dat maakte de club zelf bekend op maandag. Die aankoopoptie zou volgens de geruchten om een bedrag van 12 miljoen euro gaan.

De middenvelder doorliep de jeugdreeksen bij Anderlecht, waar hij later ook debuteerde in het A-elftal. In totaal speelde hij 78 wedstrijden voor paars-wit waarin hij drie keer kon scoren en zeven assists gaf.

Sambi Lokonga werd twee seizoenen op rij uitgeleend door Arsenal. Eerst aan Crystal Palace en daarna aan Luton Town. Bij Luton verliep het redelijk goed, al kampte hij ook met heel wat blessureleed.