Vanaken lovend over Club-aanwinst: "Hij heeft enorme kwaliteiten"

Club Brugge start het nieuwe voetbalseizoen komend weekend met de Supercup tegen Union SG. Als regerend landskampioen heeft de club niet stilgezeten op de transfermarkt, waarbij enkele nieuwe aanwinsten al direct hun stempel wisten te drukken.

Club Brugge heeft niet stilgezeten op de transfermarkt en heeft al vier belangrijke versterkingen aangetrokken. Tijdens het vorige seizoen werd middenvelder Ardon Jashari vastgelegd, terwijl de defensie versterkt werd met de komst van de Argentijn Zaid Romero. De aanvalslinie werd verder versterkt door Gustaf Nilsson aan te trekken van Union SG.

Een andere opvallende aankoop is de Griekse flankaanvaller Christos Tzolis, voor wie Club Brugge aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt. Blauw-Zwart kocht de Griek voor zo'n 6 miljoen euro van het Duitse Fortuna Düsseldorf.

In een interview met Het Nieuwsblad sprak aanvoerder Hans Vanaken lovend over de nieuwe aanwinsten van Club Brugge.

Over Christos Tzolis zei hij: "Tzolis? Het is een hele goeie. Hij doet me een beetje denken aan Skoras: een goede werkethiek, enorme kwaliteiten aan de bal en een uitstekende afwerking met links én rechts."

Vanaken was ook positief over Zaid Romero, die hij beschreef als iemand die "een prima indruk achterlaat op training."