Rein Van Helden vertelt waarom hij niet voor KV Mechelen koos, maar een langer verblijf bij STVV

STVV kwam dinsdag met het nieuws dat verdediger Rein Van Helden zijn contract verlengd heeft. Hij legde zelf ook al uit waarom hij dat deed.

STVV zag al heel wat basisspelers vertrekken deze zomer. Denk maar aan Jarne Steuckers, Matte Smets, Eric Junior Bocat, Aboubakary Koita en doelman Zion Suzuki.

Rein Van Helden werd zo ook aan een transfer gelinkt, maar koos ervoor om bij te tekenen bij STVV. "Er bewoog wel wat de voorbije periode. KV Mechelen kwam op de proppen. Zij hadden een sportief plan, maar ik had initieel al het idee om te verlengen in Sint-Truiden", onthult hij bij Het Belang van Limburg.

"Na het contact met Mechelen toonde ook STVV duidelijk haar appreciatie. De club weigerde het bod van Mechelen en deed me zelf ook een heel mooi nieuw voorstel. Dus twijfelde ik niet om bij STVV te blijven. Ik ben blij dat ik mijn kribbel heb kunnen zetten onder een andere verbintenis", gaat Van Helden verder.

Hij volgt Matte Smets en Jarne Steuckers dus niet naar de rivaal. "Ook mijn naam werd in de media even gelinkt aan KRC Genk, maar dat was niet meer dan een kwakkel."

"STVV heeft absoluut waardering getoond voor mijn voorgaand seizoen. Na de interesse van de kant van Mechelen werd dat alleen maar duidelijker. Ik ben dus een tevreden voetballer. Het was die appreciatie die ik toch enigszins wilde voelen vanuit het bestuur en ik heb ze gekregen", besluit Van Helden.