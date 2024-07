'KV Mechelen onderhandelt over nieuwe aanvaller en is dicht bij transfer'

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

KV Mechelen haalde deze transferperiode al een paar versterkingen, vooral verdedigend. De club wil ook nog inkomende transfers doen op aanvallend gebied.

KV Mechelen zag deze transferperiode al enkele spelers vertrekken, maar verwelkomde ook al nieuwe gezichten. De club zou nu ook nog een aanvaller willen overnemen.

Volgens het Noorse medium Nettavisen toont KV Mechelen heel wat interesse in Petter Nosa Dahl die eigendom is van FK Bodø/Glimt. Die interesse zou ook erg concreet zijn.

Malinwa zou al twee keer een bod hebben uitgebracht op de 20-jarige linksbuiten. Nu zouden er gesprekken gevoerd worden over een transfer.

De Noorse club wil graag 2 miljoen euro krijgen voor Nosa Dahl, terwijl KV Mechelen in eerste instantie niet over 1,5 miljoen euro wou gaan. De verwachting is echter dat de deal wel door zal gaan.

Momenteel wordt hij uitgeleend aan KFUM, dat hem in maart 2023 nog voor 400.000 euro verkocht aan Bodø/Glimt. Bij KFUM was hij in 66 wedstrijden al goed voor 13 doelpunten en 11 assists.