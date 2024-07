'Ex-smaakmaker van KRC Genk kan zich na samenwerking met Kompany weer opmaken voor nieuw avontuur'

Waar is de tijd dat hij één van de grote smaakmakers was bij KRC Genk? Ondertussen is het al enkele jaren geleden dat Sander Berge in onze competitie voetbalde. Mogelijk gaat hij dit seizoen in Turkije aan de slag.

Het is van januari 2017 tot januari 2020 dat Sander Berge - tweede op de foto van links - bij KRC Genk voetbalde en daar één van de sterkhouders was op het middenveld. Het is ook dankzij zijn prestaties bij Genk dat de Noor de stap naar de Premier League kon zetten via een definitieve transfer naar Sheffield United.

Dat Berge in zijn tweede seizoen daar met Sheffield United naar The Championship zakte, was een ferme tegenvaller. Plots moest hij het beste van zichzelf geven op het tweede Engelse niveau. Dat deed Berge wel, maar hij greep de kans om met Vincent Kompany samen te werken in het seizoen 2023-2024 bij Burnley.

Uitweg voor Sander Berge

Ook dat verhaal is uitgedraaid op een degradatie. Dat zou dus willen betekenen dat de inmiddels 26-jarige Berge opnieuw in The Championship aan de slag moet. Mogelijk is er wel een uitweg. Volgens verschillende bronnen, waaronder Football Leage World, heeft het Turkse Fenerbahçe geïnformeerd bij Burnley achter Berge.

De Turken willen weten hoeveel Burnley precies voor hem wil ontvangen. Als The Clarets geen onredelijk transferbedrag noemen, kan de ex-Genkenaar dus wel eens op weg zijn naar Fenerbahçe. Het is wel zo dat zijn huidige ploeg alle troeven in handen heeft, want Berge ligt nog voor meerdere jaren onder contract.

Berge nog onder contract bij Burnley

Zijn huidige overeenkomst loopt af medio 2027. Zijn marktwaarde wordt rond de 20 miljoen euro geschat. Burnley betaalde zelf bijna 14 miljoen euro voor hem.