Héél opmerkelijk hoe de zaken geregeld zijn rond Charles De Ketelaere in aanloop naar tweede seizoen bij Atalanta

Er is een opmerkelijke zaak aan de gang rond Charles De Ketelaere. De Rode Duivel blijft bij Atalanta spelen, maar de constructie van zijn transfer is opvallend.

Bij Milan is De Ketelaere niet kunnen doorbreken, waarna de Rossoneri besloten om hem in het seizoen 2023-2024 uit te lenen aan Atalanta Bergamo. Zijn verhaal in Bergamo werd wel een schot in de roos. Onder een coach die hem vertrouwen schonk groeide CDK naar zijn beste niveau en veroverde hij mee de Europa League.

Qua statistieken pikte De Ketelaere af en toe zijn graantje mee. Een verlengd verblijf bij Atalanta leek voor alle partijen de beste oplossing, maar dan moest er uiteraard onderhandeld worden. Nog voor het EK kwam er witte rook: Bergamo zou 22 miljoen euro op tafel leggen. De voormalige Club-speler kon zonder zorgen naar het EK.

De Ketelaere is nog van Milan

Iedereen ging er van overtuigd dat de 23-jarige international dus een definitieve transfer ging maken tijdens de zomer. Dat blijkt nu niet te kloppen. Sport Mediaset meldt dat onze langenoot nog altijd eigendom is van AC Milan. Dat heeft besloten om hem opnieuw te verhuren en ditmaal voor een periode van een half jaar.

In deze nieuwe gesloten overeenkomst is er echter ook sprake van een aankoopoptie. Die zou dan in februari automatisch gelicht worden. De Ketelaere trekt de poort bij Milan dus wel degelijk definitief achter zich dicht en gaat een volwaardig Atalanta-speler worden. Het zal alleen nog even wachten zijn tot dat echt officieel is.

Milan moet nog wachten op zijn geld

Deze deal houdt ook in dat de 22 miljoen euro die Atalanta voor hem veil heeft pas in februari 2025 op de bankrekening van Milan komt te staan.