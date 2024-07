'Kuyt kondigt aanval op transfermarkt aan ondanks beperkte middelen'

Beerschot keert dit seizoen terug naar de Jupiler Pro League na een afwezigheid van twee jaar. Ondanks deze verheugende herintrede staat de club voor de uitdaging om met beperkte middelen een competitieve spelerskern samen te stellen.

Hoewel de club erin slaagde om huurlingen D'Margio Wright-Phillips en Dean Huiberts aan boord te houden, zijn er tot nu toe slechts twee nieuwe gezichten bijgekomen: Brian Plat en Ewan Henderson. Bovendien hebben maar liefst tien spelers de club deze zomer verlaten, wat de nood aan versterkingen des te dringender maakt.

Trainer Dirk Kuyt maakt zich echter sterk dat Beerschot zich nog stevig zal roeren op de transfermarkt. In een interview met Gazet van Antwerpen liet Kuyt het volgende weten: "Idealiter is elke positie straks minstens dubbel bezet en zullen er dus nog vier of vijf gerichte versterkingen bijkomen."

Vooral de zoektocht naar een scorende spits staat hoog op zijn verlanglijst. "Bijna elke club is op zoek naar een doelpuntenmachine. Helaas zijn dit vaak de lastigste profielen om te vinden. Gelukkig hebben we stappen gezet in vergelijking met vorig seizoen. Voor een absolute topspits hebben we echter miljoenen nodig. We zullen dus opnieuw creatief moeten zijn", aldus Kuyt.

Het is afwachten welke aanwinsten Beerschot nog zal presenteren. Beerschot start de competitie op 27 juli met een thuiswedstrijd tegen OHL.