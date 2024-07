Supporters Anderlecht zijn in de wolken met nieuws over Vertonghen en komen met sneer richting andere spelers

Jan Vertonghen heeft besloten om zijn contract bij Anderlecht te verlengen met één seizoen. En daar is werkelijk iedereen blij om. Dat blijkt ook uit de reacties die we van de fans konden vinden onder meer.

Woensdag maakte de club bekend dat Vertonghen nog een jaartje langer bij de club blijft. Beide partijen wilden graag nog met elkaar door. Daags na de bekendmaking was de Belgische recordinternational al terug te vinden op het trainingscentrum van paars-wit in Neerpede.

Daar werd hij door zijn collega-ploegmaats meteen welkom geheten in de stijl zoals we ze kennen. Mooie woorden en de nodige grapjes waren er zeker bij. Ondertussen zijn ook de supporters in de wolken dat Vertonghen blijft bij paars-wit.

© photonews

"Ik denk dat we blij moeten zijn dat Vertonghen niet heeft gekozen voor de Arabische dollars. Het is zeker een toegevoegde waarde voor de jonge spelers en het publiek om nog steeds een speler als Vertonghen te kunnen zien spelen." Een verwijzing en sneer naar verschillende andere spelers die dat de voorbije maanden of jaren wél deden toch wel.

Iedereen blij met contractverlenging Jan Vertonghen

"Met het vertrek van Zeno Debast is hij belangrijk voor de opbouw van een nieuwe verdedigingslinie bij Anderlecht. Als hij niet geblesseerd raakt, denk ik dat hij nog steeds tot de top-3 verdedigers van onze competitie behoort", aldus Hans Cools van de supportersfederatie tegen VRT.

Ook heel wat andere supporters reageerden op X zeer positief over het nieuwe contract voor Jan Vertonghen. We geven u graag een bloemlezing mee van de leukste tweets die we konden vinden over de recordinternational.

Super 💜 — tanja neckebroeck (@TanjaNecke) July 18, 2024

Merci de rester chez nous une année encore sterke Jan ! — Ludo Coeck (@ludo_coeck) July 17, 2024

Super Jan 💜🤍 met hem erbij komen we er terug zijn ervaring zijn coaching alles komt van pas , nu moet fredburg nog wat gerichte versterkingen doen en title 35 is van ons !— Dimitri Verstraeten (@DimitriVerstra1) July 18, 2024