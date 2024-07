Waarom het een fikse domper is voor de KBVB dat België-Israël niet in Brussel wordt gespeeld

Volg België nu via WhatsApp!

Vrijdag werd bekendgemaakt dat de wedstrijd België-Israël zal doorgaan in Hongarij. De KBVB loopt hierdoor flink wat geld mis.

Op 17 november wordt Israël-België gespeeld in Boedapest, de hoofdstad van Hongarij. Daar speelt het land al haar thuiswedstrijden sinds het begin van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Om veiligheidsredenen zal de thuiswedstrijd tegen Israël in de Nations League, niet in het Koning Boudewijnstadion doorgaan. Ook niet op een andere plaats in België.

De KBVB heeft vrijdag bekendgemaakt dat de wedstrijd op 6 september wordt gespeeld in Debrecen, ook in Hongarije. Hierdoor loopt de voetbalbond heel wat geld mis.

Afgelopen jaar leed de KBVB al bijna 12 miljoen euro verlies en dit jaar wordt het flink puzzelen om break-even te draaien. Daarom is het een fikse domper dat de wedstrijd niet in België kan doorgaan.

Een thuiswedstrijd levert normaal gezien een klein miljoen euro op, weet Het Laatste Nieuws. Bovendien moeten nu ook de reiskosten betaald worden.