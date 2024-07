'OH Leuven zet ambities kracht bij en gaat voor spits die er seizoen in Serie A heeft opzitten'

OH Leuven wil dit seizoen een rustig seizoen proberen af te werken. Daartoe willen ze zich flink versterken. Een nieuwe spits staat hoog op het verlanglijstje en zou ondertussen mogelijk zijn gevonden.

De 22-jarige Nigeriaanse centrumspits Chukwubuikem Ikwuemesi staat namelijk op de radar van OH Leuven. Die was afgelopen seizoen goed voor vijf goals en twee assists over alle competities heen bij US Salernitana 1919.

Zijn team degradeerde echter alsnog naar de Serie B, want het team werd laatste in de Serie A. De Italianen namen hem een jaar geleden pas over van het Sloveense NK Celje voor 1,8 miljoen euro. Dat is ook zijn geschatte marktwaarde volgens Transfermarkt.

Spits op komst vanuit Serie A

De Nigeriaanse spits heeft nog een contract lopen tot juni 2027, al is er nog een optie om dat te verlengen tot 2028. Op die manier zal hij ook niet meteen gratis zijn voor de geïnteresseerde clubs. Integendeel:boter bij de vis zal moeten.

© photonews

Doordat zijn team degradeerde naar de Serie B zullen ze wel wat ruimte willen maken in hun kern en ook wat loonlast willen zien dalen. Daarbij zou een mogelijke verhuis van Chukwubuikem Ikwuemesi zeker een optie kunnen zijn.

Italiaanse bronnen spreken over meerdere geïnteresseerde clubs uit diverse landen. OH Leuven zou echter in polepositie liggen en al bijna een deal hebben. We houden u de komende dagen uiteraard verder op de hoogte.