OFFICIEEL: RWDM verrast met twee nieuwkomers die het huis al kennen

RWDM is na de degradatie van plan om snel terug te keren naar de Jupiler Pro League. Hiervoor hebben ze twee versterkingen binnengehaald die het huis al kennen.

De website van zusterclub Botafogo heeft bekendgemaakt dat twee van hun spelers terugkeren naar België. Dit meer specifiek naar het Brusselse RWDM dat ook eigendom van John Textor is. Dit zijn David Sousa en Jacob Montes.

Voor Sousa is het een blij weerzien met België. Hij stond al twee jaar onder contract bij Cercle Brugge, maar kwam niet veel in actie omwille van blessures. In januari tekende hij een contract (op uitleenbasis) bij RWDM. Door de vele blessures stond hij snel in de basis. Nu keert hij terug naar de Brusselse club.

Jacob Montes speelde in het seizoen 2021-2022 voor twee Belgische clubs. Eerst werd hij uitgeleend aan Waasland-Beveren, maar dit werd geen succes. RWDM nam in hetzelfde seizoen de huurovereenkomst over van de Waaslanders die hem huurden van Crystal Palace.

Nadien ging Montes naar het Braziliaanse Botafogo om nu terug te keren bij de Brusselaars. Beide spelers worden gehuurd voor één seizoen.