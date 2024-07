Transfergoeroe komt met verrassend nieuws over de transfer van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne speelt al sinds 2015 bij Manchester City en is bij de club uitgegroeid tot één van de absolute smaakmakers. Transfergeruchten zijn niet nieuw, maar met het vele kapitaal dat is vrijgemaakt in Saudi-Arabië lijkt een transfer wel een mogelijkheid.

Zo zou er een persoonlijk akkoord zijn tussen De Bruyne en Al Ittihad. Absolute megadeal in de maak: Kevin De Bruyne heeft persoonlijk akkoord te strikken

Transfergoeroe Fabrizio Romano heeft hierachter geïnformeerd en dit zou niet kloppen. Er zou geen persoonlijk akkoord zijn tussen beide partijen. Een transfer lijkt zelfs voorlopig niet aan de orde. De reden hiervoor is dat Al Ittihad zijn pijlen heeft gericht op Moussa Diaby.

🚨🔵 Saudi sources playing down reports about Kevin de Bruyne reaching an agreement with Al Ittihad — told it’s NOT true.



Al Ittihad are focused on Moussa Diaby deal, set to be sealed very soon.



Next step for Saudi club will be new goalkeeper with Éderson talks on but not easy. pic.twitter.com/RI0avGPDp0