Absolute megadeal in de maak: Kevin De Bruyne heeft persoonlijk akkoord te strikken

Waar speelt Kevin De Bruyne volgend seizoen? Het is een vraag waarop iedereen de voorbije weken het antwoord op wilde weten. Momenteel is er nog niets zeker, maar er zou wel een persoonlijk akkoord zijn. En zo maakt KDB de transfer die niemand had zien aankomen.

Kevin De Bruyne speelt sinds 2015 voor Manchester City. Er waren in het verleden al vaker transfergeruchten, maar The Citizens kwamen dan vaak ook snel met een tegenaanbod om KDB langer aan zich te binden. Deze zomer lag dat anders, waardoor een transfer van De Bruyne steeds dichterbij begon te komen. Diverse clubs wilden er hem graag bij, maar het echte kapitaal zit momenteel natuurlijk vooral in Saoedi-Arabië. Kevin De Bruyne ligt nog een jaar onder contract bij Manchester City, maar als ze hem geen nieuw contract geven, moeten ze de bijna 33-jarige Belg ofwel verkopen ofwel volgende zomer transfervrij zien verkassen naar een andere club. Wenkt Saoedi-Arabië? De Rode Duivel wordt al eventjes gelinkt aan een overstap naar Saoedi-Arabië en zou daar een ongelooflijk loon kunnen gaan opstrijken. Kevin De Bruyne zelf leek altijd al open te staan voor de gevoelige overstap. Volgens Diario AS zou hij ondertussen zelfs zijn jawoord hebben gegeven aan Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië en zou er ook sprake zijn van een persoonlijk akkoord tussen speler en club. Nu is het aan hen om ook Manchester City te overtuigen.