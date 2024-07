Loting bekend: Dit zijn de twee mogelijke tegenstanders van Cercle Brugge in derde voorronde Europa League

Volg Cercle Brugge nu via WhatsApp!

Cercle Brugge moet de tweede voorronde van de Europa League nog afwerken. Ondertussen is wel al geloot voor een mogelijke derde voorronde.

In het Zwitserse Nyon is vanmiddag geloot voor de derde voorronde van de Europa League, maar Cercle Brugge moet eerst nog de tweede ronde spelen.

Daarin treft het deze en volgende week donderdag eerst nog Kilmarnock, de nummer vier van vorig seizoen in Schotland. De Vereniging speelt eerst thuis, daarna uit.

In de derde voorronde treft Cercle Brugge, als het zich weet te kwalificeren, de winnaar van het duel tussen Molde (Noorwegen) en Silkeborg (Denemarken).

Deze derde voorronde wordt afgewerkt op 10 en 17 augustus. Als Cercle Brugge ook die ronde tot een goed einde weet te brengen, dan gaat het naar de play-offs van de Europa League.

Dat is de allerlaatste voorronde voor de groepsfase. In die fase van de Europa League komt ook RSC Anderlecht in het toernooi.

Verliest Cercle Brugge van Kilmarnock, dat gaat het naar de derde voorronde van de Conference League. Verliest het in de derde voorronde van de Europa League, dan moet het de play-offs van de Conference League afwerken.