'Anderlecht verrast en wil sterkhouder bij Antwerp weghalen'

Anderlecht is nog steeds op zoek naar een nieuwe doelman. Paars-wit lijkt die nu gevonden te hebben... bij een concurrent in de JPL.

Het is geen geheim meer dat Anderlecht dringend op zoek is naar een nieuwe doelman. Kasper Schmeichel heeft ondertussen bij Celtic getekend.

Koen Casteels stond ook even in de belangstelling, maar hij heeft een avontuur in Saudi-Arabië gekozen. Maar nu is paars-wit in de eigen competitie gaan kijken.

Volgens Gazet van Antwerpen is Anderlecht geïnteresseerd in Jean Butez. De doelman van Antwerp moet de opvolger van Schmeichel worden.

Bij Antwerp zijn ze niet tegen een vertrek, aangezien Senne Lammens het goed doet. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 8 miljoen euro geschat.

De doelman ligt nog tot 2026 onder contract bij The Great Old, dat hem in 2020 wegplukte bij Moeskroen voor één miljoen euro. Het blijft nog afwachten hoeveel geld paars-wit wil betalen.