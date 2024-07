Coosemans nummer één bij Anderlecht? "We moeten daar niet flauw over doen"

RSC Anderlecht opent de competitie zaterdag tegen STVV. Dat zal met Colin Coosemans als eerste doelman zijn.

RSC Anderlecht is na het vertrek van Kasper Schmeichel nog op zoek naar een doelman, maar voorlopig is Colin Coosemans de nummer één in de goal bij paarswit.

Coosemans heeft een goede voorbereiding achter de rug en zit niet in met het feit dat hij snel weer van de status van eerste doelman af kan zijn.

“Er is in die drie jaar bij Anderlecht nog geen dag geweest dat ik er niet volle gas tegenaan ging”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Naar elke training kom ik met de intentie dat ik de eerste keeper kan zijn en dat loont. Het feit dat hier nog geen nieuwe keeper is, ligt ook aan mijn goeie prestaties.”

Of hij de nummer één kan blijven, daarover is niet echt gesproken. “Elke match in doel bij deze club is een eer. Ik weet ook wel dat er nog een nieuwe keeper zal komen. Maar zolang die er niet is, probeer ik elke kans te grijpen.”

Het is vooral uitkijken wie Anderlecht binnenhaalt. Als het een keeper van het profiel Casteels is – we moeten daar niet flauw over doen – dan wordt die gehaald om te spelen. Ik bekijk het week per week.”