Komt de volgende transfer er nu plots ook aan bij Anderlecht? Transfertarget van paars-wit zaait twijfel op sociale media

Gaat Noel Atom tekenen bij Anderlecht? De verdediger van Brighton heeft Jan-Carlo Simic net met zijn transfer gefeliciteerd op Instagram... Opmerkelijk.

Het is nu officieel, Jan-Carlo Simic is de eerste zomeraanwinst van Anderlecht. Paars-wit heeft drie miljoen euro uitgegeven om de 19-jarige centrale verdediger binnen te halen, die gekomen is om Zeno Debast te vervangen.

Dinsdag deelde de Serviër de bevestiging van zijn transfer op Instagram. Hij had trouwens ook al zijn nieuwe ploegmaats een paar uur voordien gevolgd op het platform.

Jan-Carlo Simic ontving veel reacties, waaronder eentje van Noel Atom, die ook op de radar van Anderlecht staat. Verrassend, aangezien de twee elkaar alleen als tegenstanders in Duitsland hebben ontmoet (Simic met de jeugd van Stuttgart, Atom met RB Leipzig.)

Hij reageerde met één woord, "bratee", wat "broer" betekent in het Servisch. Zullen de twee volgend jaar allebei in het paars-wit spelen?