Fredberg maakt er werk van: 'Anderlecht heeft alweer nieuw transfertarget gevonden in Engeland'

Anderlecht heeft zich voorlopig heel rustig gehouden op de transfermarkt. De geruchten blijven komen, maar de club heeft nog steeds geen enkele inkomende transfer gedaan.

Eerder deze week raakte bekend dat Anderlecht voor Jan-Carlo Simić wil gaan. Een 19-jarige verdediger van AC Milan. De club zou goede vooruitgang boeken in dit dossier.

Maar volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft paars-wit nu ook haar oog laten vallen op Noel Atom, van Brighton. Opnieuw een centrale verdediger van 19 jaar oud.

Atom is een Duitser die voor de U21 van Brighton uitkomt in de Premier League 2. De Engelse club zou 2,5 miljoen euro willen krijgen voor Atom.

Romano meldt ook dat er meerdere clubs zijn die interesse tonen, dus Anderlecht krijgt nog met concurrentie te maken.

