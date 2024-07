'Barcelona haalt onderste uit de kan met miljoenenbod op EK-sensatie én krijgt ook meteen antwoord'

FC Barcelona richt de pijlen op enkele EK-gangers. De Catalanen maken werk van de komst van Nico Williams, maar ook met Dani Olmo hebben ze een akkoord bereikt. Al is RB Leipzig niet van plan om de aanvallende middenvelder zonder slag of stoot te laten gaan.

Deco heeft héél goed naar het EK - of toch tenminste naar de wedstrijden van Spanje - gekeken. De sportief directeur doet er momenteel alles aan om Nico Williams naar Camp Nou te halen, maar FC Barcelona richt de pijlen eveneens op Dani Olmo.

De 26-jarige aanvallende middenvelder begon het EK als luxe-invaller bij La Roja, maar speelde zich in de ploeg én was uiteindelijk één van de sterkhouders van de Europese kampioen. Het is dus geen verrassing dat er interesse is voor de 36-voudig Spaans international.

Barça heeft de koe alvast bij de hoorns gevat. Er is reeds een akkoord met de speler zelf. Er ligt in Camp Nou een contract voor maar liefst zes seizoenen klaar. Olmo ziet een terugkeer naar het oude nest helemaal zitten én heeft die intentie kenbaar gemaakt aan RB Leipzig.

Al verlopen de onderhandelingen op clubniveau lastiger. El Mundo Deportivo weet dat Barça een formeel bod van veertig miljoen euro - plus twintig miljoen euro aan potentiële bonussen - heeft uitgebracht op de middenvelder. RB Leipzig is echter stellig en houdt vast aan de afkoopsom van zestig miljoen euro. Ineens te betalen.

Keert Dani Olmo terug naar FC Barcelona?

Met andere woorden: er zal de komende dagen duchtig onderhandeld worden tussen alle partijen. Al is de kans héél groot dat de transfer er zal komen. Voor de volledigheid: Olmo verliet La Masia in 2014 voor een avontuur bij Dinamo Zagreb. Leipzig betaalde in 2020 29 miljoen euro om hem er weg te halen.